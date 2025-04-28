التعليم توجه بصرف مكافأة امتحانات النقل عقب انتهائها وقبل نهاية العام المالي



كتب- أحمد الجندي:

وافق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء المديريات التعليمية والإدارات والمدارس المختلفة في اتخاذ إجراءات صرف مكافأة امتحانات النقل، ليتمكن المستحقون من الحصول عليها مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، على أن يتم الصرف قبل إغلاق السنة المالية الجارية.

جاء هذا التوجيه بالتزامن مع اقتراب انطلاق اختبارات النقل بمختلف المحافظات.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور على منح جميع العاملين بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة، وكذلك العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة، مكافأة عن كافة الأعمال المرتبطة بامتحانات النقل تصل إلى 200 يوم عمل، دون الالتزام بالحد الأعلى المحدد لعدد أيام مكافأة الامتحانات العامة.

وأشارت المادة الرابعة من القرار ذاته إلى ضرورة صرف هذه المكافأة مباشرة عقب انتهاء اختبارات الدور الأول، التي تجرى في نهاية كل عام دراسي، لضمان حصول جميع المستحقين عليها في توقيت مناسب.