"أمهات مصر" تضع خارطة طريق قبل امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الثانوية العامة يبقي عليها حوالي 49 يوما، حيث تبدأ بالمواد خارج المجموع بداية من 15 يونيو المقبل.

وأضافت "أحمد" ، في تصريحات صحفية لها ، موجهة حديثها لطلاب وأولياء الأمور الثانوية العامة، أنه لابد من وضع خارطة طريق وجدول منظم بكيفية التعامل مع المنهج خلال هذه الفترة التي تسبق انطلاق الامتحانات، حتى يقبل الطالب عليها بكل تركيز وإلمام.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم والمناسب لأبنائهم الطلاب داخل المنزل، من حيث الهدوء وعدم تشتيت الطلاب، وكذلك إعداد الأكل الجيد والمشروبات الصحية المفيدة لهم وتعمل علي قوة التركيز، مع تخصيص راحة للنوم في اليوم حتى لا يتعرضوا للإجهاد.

ووجهت عبير أحمد حديثها للطلاب، قائلة: "اعملوا اللي عليكم واجتهدوا وراجعوا كويس بكل تركيز، وابعدوا عن الصفحات الوهمية اللي بتدعي قدرتها علي معرفة أسئلة وإجابات الإمتحانات لأنها بتنصب عليكم، والأهم من ذلك إن الغش حرام، اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي علي ربنا وهيوفقكم".



اقرأ أيضاً:

انطلاق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل اليوم.. و5 ضوابط مهمة بشأن الاختبارات

"سيناء.. ذكرى الانتصار وتنمية الوعي" ندوة بكلية آداب حلوان غدًا



