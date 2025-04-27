نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين خلال أبريل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف إعانات صحية خلال شهر أبريل 2025 من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة.

شملت الإعانات دعم 168 معلمًا، حيث تم تخصيص منحة غير قابلة للاسترداد بقيمة 20 ألف جنيه لكل معلم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص إعانات وفاة لحوادث لأسر 3 حالات بمبلغ 40 ألف جنيه لكل أسرة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 3 ملايين و75 ألف جنيه، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية.

كما أعلنت النقابة عن قرار الجمعية العمومية لصندوق الزمالة بإضافة مرضين جديدين إلى قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التي يتم منح الإعانة الصحية لها، وهما الفشل الكبدي وارتخاء العضلات.

وبذلك، أصبحت القائمة تشمل 14 مرضًا، من بينها السرطان، الفشل الكلوي، زراعة الأعضاء الرئيسية، السكتة الدماغية، جراحة القلب المفتوح، فقد البصر، بتر الأطراف، استئصال الكلى، الروماتويد، الذئبة الحمراء، التصلب المتعدد، والشلل الرعاش.

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أهمية تواصل النقابة مع المعلمين الذين يحصلون على الإعانات الصحية، حيث كلف أعضاء هيئة مكتب النقابة ورؤساء فرعيات المعلمين ولجانها النقابية بالقيام بزيارات منتظمة لمتابعة حالة المعلمين وضمان استكمال علاجهم وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تسليم مستحقاتهم المالية بشكل شخصي.

وأضاف "الزناتي"، أن النقابة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير خدمات مستمرة لجميع المعلمين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن التواصل الدائم مع الأعضاء وتقديم الدعم لهم يعتبر من الحقوق الأساسية للمعلم، وهو دور حيوي للنقابة في مساعدة المعلمين.

وفي سياق متصل، قام أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وممثلو الفرعيات واللجان النقابية بتنفيذ تعليمات النقيب العام، حيث تم تسليم شيكات الإعانة الصحية للمعلمين المستحقين عن شهر أبريل بشكل شخصي.

كما اتصل "الزناتي"، بعدد من المعلمين المستحقين للإعانة، معبرين عن شكرهم للنقابة على الدعم المستمر.

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