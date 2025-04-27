انطلاق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل اليوم.. و5 ضوابط مهمة بشأن الاختبارات



كتب- أحمد الجندي:

تنطلق اليوم الأحد، اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام، في عدد من المحافظات، بينها محافظة الجيزة، إذ تتم عملية التقييم بناءً على المناهج التي تم تدريسها حتى تاريخ 20 أبريل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أبريل الخاصة بصفوف النقل تُجرى خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري.

وتهدف الاختبارات إلى قياس مدى فهم الطلاب واستيعابهم للمقررات الدراسية التي تم شرحها خلال الفترة المحددة سلفًا، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وبحسب الوزارة، فإنه تم التشديد على أن الامتحانات ستُعقد داخل الفصول الدراسية خلال اليوم الدراسي المعتاد، تحت إشراف معلمي المواد الأساسية، مع متابعة حثيثة من موجهي الصفوف الأولى لضمان سير الامتحانات بانضباط وجدية دون حدوث أي تجاوزات.

تُنفذ امتحانات شهر أبريل 2025 وفق ضوابط موحدة أصدرتها وزارة التربية والتعليم لتطبيقها بجميع الإدارات التعليمية، إذ جاءت أبرز معايير تنظيم الامتحانات كالآتي:

- يتولى موجهو المواد مسؤولية إعداد أسئلة اختبارات شهر أبريل لكافة صفوف النقل بمختلف المدارس.

- يتم إعداد 3 نماذج امتحانية متنوعة لكل مادة، مما يمنح المدارس مرونة أكبر في عملية التنفيذ والاختيار بينها.

- تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي العادي، دون إحداث أي تغيير أو تعطيل للجدول المدرسي المقرر.

- يُحدد زمن أداء الامتحان بناءً على الوزن النسبي لكل مادة، بحيث يكون الزمن المخصص نصف فترة دراسية أو فترة كاملة حسب طبيعة المادة.

- أما بالنسبة لمادتي المستوى الرفيع واللغة الثانية في المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة، تقوم الإدارة التعليمية بوضع أسئلتهما بشكل خاص.