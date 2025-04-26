كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 لجميع المواد.

و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الأول الإعدادي الترم الثاني عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الإعدادية) واختيار الصف الأول الإعدادي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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