مصدر بالتعليم يكشف لمصراوي سبب تعديل امتحانات النقل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء تعديلات على مواعيد امتحانات صفوف النقل بمراحل التعليم العام، وذلك استجابةً لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني، الذي طالب بتقديم موعد الامتحانات في بعض المدارس التي تعاني من ضغط في اللجان.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخريطة الزمنية العامة للعام الدراسي لم تشهد أي تغيير، مؤكدًا أن التعديل يهدف فقط إلى تلبية احتياجات بعض المديريات التعليمية التي تواجه ضغطًا كبيرًا في مدارس التعليم الفني.

مرونة في التطبيق وفقًا لكل محافظة

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الوزارة أتاحت للمديريات التعليمية التي تواجه هذا الضغط مرونة في بدء امتحانات صفوف النقل بداية من يوم 21 مايو حتى 27 مايو للصفين الأول والثاني الثانوي، ومن يوم 22 حتى 27 مايو لباقي صفوف النقل، موضحًا أن التطبيق ليس إلزاميًا.

الامتحانات تبدأ في الموعد الأصلي لمن لا يعاني من ضغط

وأكد المصدر أنه في حال عدم وجود احتياج لدى بعض المديريات لمزيد من اللجان، يمكنها الالتزام بالمواعيد الأصلية، التي تبدأ من 24 مايو المقبل، مشيراً إلى أن جداول الامتحانات سيتم إعلانها من خلال المديريات التعليمية بعد اعتمادها من المحافظين، كما هو متبع في كل عام، لضمان وضوح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور قبل الامتحانات.

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