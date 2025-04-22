رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. تعرف على خطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

يزداد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، حيث توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، حيث يتم الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.

الاستعلام عن رقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني

خصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا يتمكن من خلاله طلاب الصف الثالث الثانوي من التعرف على أرقام الجلوس الخاصة بهم حين يتم إتاحة أرقام الجلوس إلى جانب معرفة اللجنة التي سيؤدون بها الامتحانات، ويتم ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بأرقام الجلوس عبر الرابط اضغط هنا

تسجيل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بالطالب.

النقر على خيار "الاستعلام عن رقم الجلوس".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة حتى تظهر نتيجة الاستعلام التي تتضمن رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

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