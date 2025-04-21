كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواعيد اختبارات شهر ابريل 2025 للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتي من المقرر أن تُجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل 2025، على أن تُعقد جميع الاختبارات خلال الفترة الصباحية كجزء من اليوم الدراسي المعتاد داخل المدارس.

مواعيد اختبارات أبريل الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات أبريل للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

بالقاهرة 2025 كالتالي:

- الأربعاء 23 أبريل: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27 أبريل:امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 28 أبريل: امتحان مادة الرياضيات.

- الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

- الأربعاء 30 أبريل: امتحان الدراسات الاجتماعية ومستوى رفيع (لطلاب المدارس الرسمية للغات).

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