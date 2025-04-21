"تعليم القاهرة" تجري حركة تغييرات واسعة بين قيادات الإدارات التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإجراء حركة تنقلات موسعة شملت عددًا من القيادات بالإدارات التعليمية، إلى جانب تعديل تكليفات وتصعيد عدد من الكفاءات، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تجديد الدماء الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة.

أبرز التغييرات والتكليفات الجديدة..

أميرة محسن تم تعيينها وكيلاً إدارة الساحل التعليمية.

الدكتورة هند عابدين جرى تكليفها مديراً عاما لإدارة غرب القاهرة.

أماني أنور تولّت مهام مديراً عاما لإدارة الزاوية.

خالد حمدان مديرًا عامًا لإدارة عين شمس.

نيفين سعد مديراً عاما لإدارة مصر الجديدة.

محمود عبد الرازق تم تكليفه مديراً عاما لإدارة شرق مدينة نصر.

أحمد شعبان تولي إدارة المعادي التعليمية كمدير عاما.

منيرة أسامة مديراً عام للشؤون التنفيذية بالمديرية.

آمال طنطاوي تم تكليفها مديراً لإدارة المستقبل التعليمية.

جيهان عبد الرازق أصبحت مديرًا لإدارة بدر التعليمية.

هبة إسماعيل تولّت قيادة إدارة القاهرة الجديدة كمدير عام.

- تجديد الثقة في الدكتورة أميرة نور، لاستمرارها في تولي إدارة المعصرة التعليمية.

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