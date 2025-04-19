وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

ودعا الوزير، في بيان السبت، المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداسته بموفور الصحة والعافية وعلى مصر وشعبها العظيم بمزيد من المحبة والسلام.

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