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وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

11:40 ص السبت 19 أبريل 2025

البابا تواضروس الثاني

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كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

ودعا الوزير، في بيان السبت، المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداسته بموفور الصحة والعافية وعلى مصر وشعبها العظيم بمزيد من المحبة والسلام.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عيد القيامة المجيد
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