خبير تربوي يوجه رسائل مهمة للطلاب وأولياء الأمور قبل امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

وجّه الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، مجموعة من الرسائل التربوية الهامة لجميع أطراف العملية التعليمية استعدادًا لامتحانات المرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أن التعامل النفسي السليم مع فترة الامتحانات يساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية.

نصائح للطلاب: لا تنشغل بما لا يخصك وركّز على المذاكرة

حث الدكتور حجازي الطلاب على التركيز في الأمور التي تم حسمها مثل عدد الأسئلة وشكلها ومدة الامتحان، مؤكدًا أن الانشغال بمعلومات غير مؤكدة كأماكن اللجان قد يشتت الانتباه مشدداً على أهمية الثقة بالنفس والتفاؤل، مشيرًا إلى أن الثقة تأتي من الجهد والمذاكرة الجادة.

ونصح "حجازي" في تصريحات صحفية له، الطلاب بعدم القلق إذا نسوا بعض أجزاء المنهج، لأن الفهم الجيد يساعدهم على استرجاع المعلومات بسهولة، مشددًا على ضرورة تنويع أساليب المذاكرة، والإكثار من التدريبات، والنماذج الاسترشادية، والتلخيص، وإعادة شرح المواد للزملاء، مؤكداً على أهمية الالتزام بالزمن المحدد أثناء حل النماذج، والتدريب على الاسترخاء والتحكم في الانفعالات داخل اللجنة، بالإضافة إلى تنظيم الوقت بحيث يتم الانتهاء من المذاكرة ثم مراجعة المواد مرتين على الأقل.

رسائل لأولياء الأمور: لا تقارنوا أبناءكم وادعموهم نفسيًا

وفيما يخص أولياء الأمور، شدد أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، على ضرورة تهيئة أجواء أسرية داعمة، وتجنب طرح توقعات غير واقعية مثل فرض كلية بعينها على الطالب، مطالبًا بعدم مقارنة الطالب بغيره، والتركيز على نقاط قوته.

وأضاف أن الدعم يجب أن يكون مشروطًا بالمجهود وليس بالنتيجة، وعدم ربط الحب والاهتمام بتحقيق درجات معينة، إلى جانب الابتعاد عن تصدير القلق عبر الحديث السلبي عن الامتحانات، والتركيز بدلًا من ذلك على الإيجابيات والتحفيز المستمر، كما طالب بتولي الآباء مسؤولية متابعة التحديثات المتعلقة بالامتحانات لتفريغ الطالب للمذاكرة فقط، ومساعدته في الالتزام بالجدول الدراسي وتنظيم وقته.

توجيهات للمعلمين: مهمتكم عظيمة ودوركم محوري

أما المعلمون، فقد دعاهم الدكتور حجازي إلى الاستعداد النفسي الجيد، والتدريب على التحكم في الانفعالات داخل لجان الامتحانات، نظرًا لتأثيرها الكبير على سير العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة الإلمام بجميع القوانين واللوائح المنظمة للامتحانات لتفادي الأخطاء القانونية، مطالبًا بالوعي الكامل بدورهم التربوي في مواجهة ظاهرة الغش، والتعرف على الأساليب الحديثة التي قد يستخدمها بعض الطلاب.

واختتم بتوجيه نصيحة بإنجاز المعلمين لكافة المهام العالقة قبل بدء فترة الامتحانات، ليكونوا على أتم استعداد لأداء دورهم الحيوي دون تشتت أو ضغط.

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