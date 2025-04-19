خبير تربوي يطالب بتعديل مسمى "التقييم المبدئي" لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انطلاق "التقييم المبدئي" لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءًا من 11 مايو 2025، جدلاً في الأوساط التربوية، بعدما وصفه خبير في علم التقويم التربوي بالمصطلح غير الدقيق من الناحية العلمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مصطلح "التقييم المبدئي" لا يتوافق مع التوقيت المعلن للتقييم، موضحًا أن هذا النوع من التقييم يُفترض أن يُجرى في بداية العملية التعليمية وليس في نهايتها، وذلك بهدف قياس مستوى الطلاب قبل الشروع في تدريس المناهج، وتحديد نقطة الانطلاق المناسبة للمعلم مع تلاميذه.

وشدد "شوقي" في تصريحات صحفية له، على أن توقيت التقييم الذي حددته الوزارة في نهاية الفصل الدراسي يتطلب استخدام مصطلح أكثر دقة، مثل "التقييم النهائي التجريبي"، بما يعكس طبيعة الإجراء التقييمي ويعبّر عنه بصورة صحيحة تربويًا وأكاديميًا.

ودعا الخبير التربوي وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في التسمية المستخدمة، لضمان وضوح المفاهيم التربوية وتوافقها مع المبادئ العلمية في تصميم وتنفيذ عمليات التقييم.

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