"أمهات مصر" عن واقعة مدرسة كفر الشيخ: العنف مرفوض بكافة أشكاله

كتب- أحمد الجندي:

علقت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، على واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالب في كفر الشيخ، مشددة على أن العنف بشكل عام مرفوض وغير مقبول تماما.

وقالت " أحمد" ، في تصريحات صحفية، إن الواقعة مؤسفة بعيدا عن المخطيء سواء مدير المدرسة أو الطالب، مستطردة: "فكرة أن يقوم مدير المدرسة بالاعتداء على طالب بآلة حادة -كما يقال- هذا أمر غير مقبول بالمره، وكان يجب أن يقوم مدير المدرسة بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب بدلا من الاعتداء عليه".

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، علي أن ما حدث يقع على مسؤولية المدرسة وأولياء الأمور والإعلام وكافة الجهات المعنية، مضيفة: "المدرسة والمعلم في الفصل عليه دور كبير في ارشاد الطلاب وتوعيتهم وتربيتهم بطريقة سليمة، وكذلك أولياء الأمور داخل الأسرة عليهم دور أكبر".

وتابعت: الإعلام أيضا عليه دور كبير، من خلال تقديم محتوى دراسي وسينمائي جيد، يستهدف في الأساس التنشئة والتربية الصحيحة، وتوجيه الطلاب وكافة أطياف المجتمع لكل ما هو صحيح وجيد، والبعد تماما عن العنف والأعمال التي تحرض وتشجع عليه.

الجدير بالذكر، قرر مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مدير المدرسة من منصبه، ونقله إلى ديوان إدارة بلطيم التعليمية بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتولاها الشؤون القانونية، وتمت إحالة كافة تفاصيل الواقعة رسميًا للتحقيق.

اقرأ أيضاً:

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات؟ مصدر ومستند يكشفان التفاصيل

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات.. تعرف على خطوات الاستعلام

رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025