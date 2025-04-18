جدل بشأن بطولة رياضية لطلاب الجيزة بالتعاون مع "الشرقية للدخان".. والتعليم توضح

كتب- أحمد الجندي:

أثارت بطولة رياضية نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بالتعاون مع "نادي الشرقية للدخان"، حالة من الجدل بين أولياء الأمور، الذين أعربوا عن استيائهم من التعاون مع جهة مرتبطة بصناعة السجائر، خاصة أن البطولة موجهة لطلاب المدارس في مراحل عمرية حساسة.

وانتقد أولياء الأمور ما وصفوه بـ"الدعاية غير المباشرة" لمنتج ضار، يفترض أن يتم تحذير الطلاب منه وتوعيتهم بمخاطره، بدلًا من ظهوره كشريك في فعاليات تربوية وتعليمية تستهدف الأطفال والمراهقين.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعاون لا يتم مع "الشركة الشرقية للدخان" بصفتها التجارية أو الصناعية، وإنما مع "نادي الشرقية للدخان" الرياضي، وهو نادٍ معتمد ويشارك ضمن فرق الدوري المصري الممتاز، ويتبع وزارة الشباب والرياضة.

وشدد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، على أن الشراكة في هذه البطولة تنحصر في الجانب الرياضي فقط، ولا علاقة لها بأي أنشطة ترويجية أو دعائية، موضحًا أن الهدف من الفعالية هو تعزيز النشاط الرياضي داخل المدارس.

تعزيز الروح الرياضية والانتماء

وأشار المصدر إلى أن إقامة مثل هذه البطولات تهدف إلى ترسيخ قيم الروح الرياضية بين الطلاب، وزيادة شعورهم بالانتماء الوطني والمؤسسي، إلى جانب تنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال التعاون مع مؤسسات رياضية معتمدة.

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