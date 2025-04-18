"التعليم" ترد على تساؤلات أولياء الأمور بشأن تداخل امتحانات شهر أبريل مع نهاية العام بالشرقية

كتب- أحمد الجندي:

أثار أولياء أمور طلاب صفوف النقل بمحافظة الشرقية تساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استمرار امتحانات شهر أبريل حتى منتصف مايو، رغم أن معظم المديريات التعليمية في مختلف المحافظات حددت نهاية أبريل موعدًا لانتهاء تلك الاختبارات، وهو ما أثار مخاوف حول ضيق الوقت المتاح أمام الطلاب للاستعداد لامتحانات نهاية العام، المقرر انطلاقها يوم 24 مايو المقبل.

تعليم الشرقية يوضح موعد امتحانات شهر أبريل

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل ستُجرى خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل فقط، مؤكدًا عدم صحة ما يتم تداوله حول امتدادها لما بعد هذا الموعد.

تقييمات الوزارة وضعت في شكل جدول لتسهيل الفهم

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما تم تداوله من جداول متداخلة هو في الواقع التقييمات المحددة من الوزارة، ولكن تم تنظيمها في شكل جداول واضحة لمساعدة الطلاب على الاستعداد بشكل أفضل، مضيفًا أن تلك الجداول لا تعني وجود امتحانات جديدة أو ممتدة بعد نهاية الشهر الجاري.

فترة كافية للتحضير لامتحانات نهاية العام

وأكد المصدر أن الفترة الزمنية ما بين نهاية امتحانات شهر أبريل في 30 أبريل وبداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 24 مايو، تعد كافية تمامًا لتهيئة الطلاب ومراجعة المواد الدراسية.

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