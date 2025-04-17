تعليم الجيزة تطلق مونديال المدارس 2025 لاكتشاف المواهب الرياضية- صور



كتب- أحمد الجندي:

أطلقت محافظة الجيزة فعاليات النسخة الأولى من بطولة مونديال المدارس 2025، في حدث رياضي غير مسبوق احتضنته صالة مونديال بمقر الشركة الشرقية إيسترن كومباني بحي العمرانية، بحضور قيادات تعليمية وتنفيذية بارزة.

جاء تنظيم البطولة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في إقامة الفعاليات الرياضية الخاصة بالشباب، وبتنسيق مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، بهدف دعم قطاع التعليم وتعزيز التواصل الفعال مع الأجيال الصاعدة ضمن رؤية التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن سعادته بإطلاق هذه البطولة، مشيرًا إلى أنها ستكون تقليدًا رياضيًا سنويًا يهدف إلى استقطاب المواهب الكروية من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد النجار، أن مونديال المدارس يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الروح الرياضية ودعم النشاط المدرسي عبر مشاركة فاعلة من الطلاب.

بدوره، أشاد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمبادرة مونديال المدارس، واصفًا إياها بمنصة واعدة لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة، والتي سيكون لها دور كبير في مستقبل الرياضة المصرية.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تعزز من قيم الانضباط والعمل الجماعي، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير شخصية الطالب.

من جهته، أوضح هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن هذه الشراكة مع وزارة التعليم ومحافظة الجيزة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وتمنح الطلاب فرصة ذهبية لإبراز قدراتهم الرياضية والانطلاق نحو الأندية الكبرى، مؤكدًا التزام الشركة المستمر بدعم الشباب والرياضة.

وشهدت البطولة مشاركة 19 فريقًا يمثلون 228 لاعبًا من مختلف الإدارات التعليمية، حيث أقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب.

وتوزعت الفرق على مجموعتين، الأولى تضم فرق الشيخ زايد، مونديال، الهرم، 6 أكتوبر، العمرانية، بولاق، العجوزة، والدقي، فيما شملت المجموعة الأخرى فرق أوسيم، الوراق، البدرشين، أبو النمرس، الحوامدية، كرداسة، جنوب الجيزة وشمال الجيزة.

وانتهت منافسات البطولة بتتويج فريق التربية والتعليم بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على فريق مونديال في المباراة النهائية، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري لافت.