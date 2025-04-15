حقيقة واقعة التعدي على مدير مدرسة "أبو بكر الصديق" بالجيزة.. التعليم توضح

كتب - أحمد الجندي:

أثارت واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بشأن حدوث مشادة داخل مدرسة "أبو بكر الصديق" للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تداولت أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي بقيام معلمة بالتعدي على مدير المدرسة بالصفع على وجهه أمام الطلاب، وهو ما أثار موجة من الغضب بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل، واعتبره البعض سلوكًا لا يتماشى مع بيئة التعليم.

من جانبه، نفى سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، قائلا: "الكلام ده محصلش خالص"، مشيرًا إلى أن ما جرى في المدرسة لا يتعدى كونه مشادة كلامية بين المدير والمعلمة.

وأوضح عطية في تصريحات لمصراوي، أن الواقعة المتداولة ترجع إلى ثلاثة أيام ماضية، وتم التعامل معها إداريًا وفق اللوائح، حيث جرى استبعاد كل من مدير المدرسة والمعلمة المعنية بالواقعة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما بعد التحقيق فيما حدث.

وشدد مدير مديرية التعليم بالجيزة على أن المديرية تتعرض من حين لآخر لحملات من الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين العاملين وأولياء الأمور، داعيًا الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية أو وزارة التربية والتعليم.

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