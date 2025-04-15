"التعليم" تكشف ملابسات اعتداء مدير مدرسة على طالب في كفر الشيخ

كتب - أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل واقعة اعتداء مدير مدرسة إعدادية بمحافظة كفر الشيخ على طالب، مؤكدة أن الحادث وقع خارج أسوار المدرسة، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق والتعامل مع الواقعة.

وقالت الوزارة، إنه فور ورود البلاغ، توجهت مديرة الإدارة التعليمية ببلطيم يرافقها فريق من المتابعة وأفراد الأمن إلى مدرسة الربع الإعدادية المشتركة، حيث تبيّن أن الواقعة وقعت خارج المدرسة، عندما اعتدى المدير، محمد شوقي العباسي، بالضرب على الطالب، مما أسفر عن إصابته بجرح خلف الأذن.

أظهرت التحقيقات الأولية أن المدير لم يكتفِ بالاعتداء، بل أدخل الطالب إلى المدرسة واحتجزه داخل مكتبه، قبل أن يحرر ضده بلاغًا رسميًا في قسم الشرطة، أسفر عن تسليم الطالب إلى الجهات الأمنية، وفق بيان الوزارة.

وتوجهت مديرة الإدارة إلى قسم الشرطة لمتابعة تطورات الموقف، وتم تسليم الطالب لاحقًا إلى ولي أمره، مع التأكيد على التعامل مع الواقعة وفق لائحة الانضباط المدرسي.

وبتوجيهات من مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم استبعاد مدير المدرسة مؤقتًا ونقله إلى إدارة بلطيم التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى الشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

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