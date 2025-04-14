التنظيم والإدارة: أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات مستمرة يوم ٢٤ أبريل

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن استمرار أعمال الامتحانات للمتقدمين في مسابقتي شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (رياضيات)، وشغل ظائف بالهيئة القومية للبريد، بمركز تقييم القدرات والمسابقات في مواعيدها المقررة مسبقاً، دون أن تتأثر بالإجازة الرسمية التي قررها رئيس مجلس الوزراء بدلاً من يوم الجمعه الموافق ٢٥ أبريل الحالي، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة لموعد امتحانهم الموضح على بوابة الوظائف الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالحضور قبل الموعد المقرر لهم بساعتين.