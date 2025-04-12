رسالة وداع.. إعلان مفاجئ من "شاومينج" يثير الجدل في الأوساط التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الحساب الشهير المعروف باسم "شاومينج" توقفه النهائي عن ما وصفه بـ"نشاط تسريب الامتحانات"، بعد أن كان محط جدل واسع على مدار ثلاث سنوات، مثيرًا حالة من القلق والارتباك بين الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين على حد سواء.

منشور اعتزال يحمل وسمًا لافتًا ورسالة غامضة

نُشرت رسالة الاعتزال عبر إحدى الصفحات التي تدّعي الانتماء إلى شاومينج، حيث تضمنت :"مفيش_تسريب_إمتحانات_تانى"، مما دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول مدى جدية القرار، خاصة في ظل التوقيت الحرج الذي أُعلن فيه.

شاومينج يودّع المتابعين برسالة شكر

في نص الرسالة، وجه شاومينج كلمات وداع شملت طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، كما شكر كل من دعمه خلال الفترة الماضية قائلاً: "أعلن اعتزالي مجال تسريب الإمتحانات بعد مرور ٣ سنوات، شكرًا لكل من قام بدعمي من الطلبة أو من المعلمين أو من أولياء الأمور… ألقاكم على خير”، ما اعتبره البعض وداعًا حقيقيًا لنشاط طالما أثار الجدل.

توقيت الاعتزال يفتح باب التساؤلات

جاء إعلان التوقف قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهو توقيت كانت فيه صفحات شاومينج تتصدر عادة المشهد بتسريبات أو تهديدات تثير القلق، مما دفع البعض للشك في دوافع هذا القرار، وإن كان يمثل نهاية فعلية أم مجرد تهدئة مؤقتة.



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