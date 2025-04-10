فيديو طلاب يلقون زملائهم من الدور الأول بالمدرسة.. التعليم تكشف التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أثار فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي يُظهر طلابًا يقومون بإلقاء زملائهم من الدور الأول في إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، حالة من الغضب لدى أولياء الأمور.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول، مشيرًا إلى أن الحادث وقع قبل أسبوعين، تحديدًا في 12 مارس، أي قبل عيد الفطر، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين بالحادث.

إجراءات الوزارة ضد المعنيين بالحادث

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الوزارة اتخذت فورًا الإجراءات القانونية ضد المعلمين المشرفين وقت الواقعة، بالإضافة إلى معاقبة الطلاب المسؤولين عن الواقعة بفصل لمدة 15 يومًا.

وأضاف المصدر، أنه تم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب، كما تم استدعاء أولياء أمورهم وتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة.

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