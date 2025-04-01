تفاصيل امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات شهر أبريل المقبل لصفوف النقل، والتي ستغطي المناهج التي تم تدريسها في المدارس خلال الفترة الممتدة من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، على أن تُعقد الاختبارات داخل الفصول الدراسية تحت إشراف معلمي المواد، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ودقة، خاصة لطلاب الصفوف الأولى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها دون أي تأجيل، مشددة على أهمية متابعة التصريحات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الطلاب وأولياء الأمور.

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