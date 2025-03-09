التعليم تُعلن عن مسابقة لأوائل الطلبة بالتعاون مع "مستقبل وطن" (الشروط والمراحل)



كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي الحالي، التي تُنظم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن في المدارس الرسمية والخاصة "عربي" على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات.

ووجّهت الوزارة، بتشكيل لجان إشراف على مستوى المديريات التعليمية برئاسة مديري المديريات، وعضوية مديري التعليم العام والمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية وموجه عام التربية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجان مماثلة على مستوى الإدارات التعليمية، برئاسة مديري الإدارات التعليمية وعضوية الموجهين الأوائل للمواد الأساسية وموجهي التربية الاجتماعية، وتتولى هذه اللجان التنسيق مع لجنة أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن بالمحافظات، لضمان تنظيم المسابقة وفق المواعيد المحددة، مع السماح بوضع البانر الخاص بالمسابقة، والذي يتضمن شعار الوزارة وشعار المسابقة وشعار الحزب، في المكان المخصص لعقد المسابقة فقط.

وأكدت أن حزب مستقبل وطن سيتكفل بتوفير الجوائز والهدايا المالية للطلاب الفائزين، إلى جانب تقديم الحوافز المالية للمشرفين والمشاركين، وفق الموازنة المحددة للمسابقة، دون أن تتحمل الوزارة أي أعباء مالية.

وتابعت: "سيتم توزيع CD يحتوي على المشروعات القومية للدولة المصرية، الذي يوفره الحزب، على جميع الإدارات والمدارس المشاركة لتمكين الطلاب من الاطلاع والاستفادة من محتواه".

مراحل المسابقة

تمر المسابقة بثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: تُقام على مستوى الإدارات التعليمية، إذ تتنافس المدارس لاختيار المدرسة الفائزة لكل مرحلة تعليمية "إبتدائية - إعدادية".

- المرحلة الثانية: تُجرى على مستوى المحافظة، إذ تتنافس المدارس الفائزة من كل إدارة لاختيار فريق واحد يمثل كل مرحلة تعليمية.

- المرحلة الثالثة: تقام على مستوى الجمهورية، إذ تتنافس الفرق الفائزة من المحافظات لتحديد المدارس الحاصلة على المراكز الأولى، مع تكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني في كل مرحلة تعليمية.

شروط المسابقة:

تستهدف المسابقة طلاب الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي".

- يتكون كل فريق مشارك من 7 طلاب "5 أساسيين و2 احتياطيين"، مع تعيين مشرفين 2 لكل فريق.

- يتم تصعيد مدرستين من كل إدارة "ابتدائية - إعدادية" للمراحل التالية.

- يتولى الموجهون الأوائل وضع أسئلة المرحلة الأولى، بينما يقوم الموجهون العموم بوضع أسئلة المرحلة الثانية.

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