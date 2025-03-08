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جدول مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2025 بالجيزة

03:00 ص السبت 08 مارس 2025

طلاب الصف الاول الاعدادي أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2025 بالجيزة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي الرياضيات والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة العلوم.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الدراسات .

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