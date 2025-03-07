أولياء الأمور يناشدون بتقليل التقييمات الأسبوعية لتخفيف الضغط على الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أعرب عدد من أولياء الأمور والمعلمين عن استيائهم من تزايد التقييمات الأسبوعية، مطالبين بتقليصها لتخفيف الضغط الدراسي على الطلاب.

وجاءت هذه الشكاوى عبر جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، حيث قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، إن الشكوى تأتي من عدة محافظات، حيث أشار المعلمون إلى أن كثرة التقييمات تستهلك الوقت بشكل مبالغ فيه، مما يحرمهم من الوقت الكافي لشرح المناهج.

وأضافت أن المعلمين يعانون من الضغط المستمر نتيجة لهذه التقييمات التي تؤثر على قدرتهم على تقديم الدروس بشكل فعال.

من جانبها، قالت شيماء عادل: "الضغط يكون واضحًا خاصة في صفوف الأول والثاني الابتدائي، لأن التدقيق على الأطفال بهذه الطريقة غير مناسب، فعلى سبيل المثال، لا يجوز أن يُعاقب الطالب الغائب ولا يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم بها تقييم الحضور، خاصة وأن الأطفال في هذه المرحلة العمرية قد يغيبون نتيجة لضعف المناعة."

فيما أكدت أميرة يونس، مؤسس جروب مصر والتعليم أن التقييمات أصبحت يومية بدلاً من أسبوعية، مشيرة إلى أن هدف التقييمات أصبحت لإثبات الحضور فقط خلال شهر رمضان، دون النظر إلى تأثير قلة النوم وصيام الطلاب على صحتهم الجسدية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناة الطلاب ويؤثر سلبًا على أدائهم.

أما أماني الشريف، أدمن جروب "حوار مجتمعي"، فقالت أن الضغط على الطلاب والمعلمين أصبح يشكل السمة البارزة في هذه المرحلة، حيث يتم فرض تقييمات يومية وأسبوعية وشهرية بالإضافة إلى جداول امتحانات غريبة مشيرة إلى أن هذه الأساليب لا تسهم في تحسين مستوى التعليم، بل بالعكس، تساهم في زيادة حالة الاستياء بين الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وقد طالب الجميع بضرورة إعادة النظر في نظام التقييم الحالي بما يتناسب مع متطلبات الطلاب والمعلمين، وتخفيف الضغط الدراسي المفرط، لخلق بيئة تعليمية أكثر توازنًا وفعالية.

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