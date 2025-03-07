جدول مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي 2025 بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الإعدادي، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي 2025 بالجيزة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الألي.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الدراسات.





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