استمرار الدراسة والتعقيم.. أول رد من تعليم الجيزة بشأن ظهور حالات إصابة بالجدري في مدرسة بالعمرانية

كتب- أحمد الجندي:

أثارت أنباء عن ظهور حالات إصابة بـ "الجدري المائي" في مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات بالعمرانية حالة من الجدل، حيث تم تداول هذه الأخبار بشكل واسع بين أولياء الأمور والمجتمع المدرسي.

وزارة التربية والتعليم تتخذ إجراءات فورية

أكد مصدر مسئول بإدارة تعليم الجيزة، أنه تم استدعاء الطب الوقائي على الفور وتم اكتشاف 3 حالات إصابة بالجدري المائي بين الطلاب الحاضرين مشيرً إلي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال تعقيم المدرسة بالكامل.

تعقيم شامل للمدرسة ومتابعة طبية للطلاب

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم تنفيذ عملية تعقيم شاملة لجميع الفصول والمرافق داخل المدرسة، لضمان عدم انتشار العدوى بين الطلاب موضحاً أنه تم التأكيد على ضرورة وجود طبيب مختص خلال امتحانات شهر مارس القادمة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، لضمان سلامة الطلاب والاطمئنان على صحتهم.

استمرار العملية التعليمية دون عواقب

وأكد المصدر أن الدراسة في المدرسة مستمرة دون أي توقف أو عواقب، حيث تم التأكد من تعقيم المدرسة بشكل كامل.

اقرأ أيضاً:

التعليم تُعلن رسوم طلاب العمال للصف الثالث الثانوي الفني 2025

تضم 14 كلية.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية 2025

تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور

آخر موعد للتقديم في وظائف مسابقة تعيين 25216 معلم مساعد لغة عربية