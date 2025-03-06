وكيل التعليم بالجيزة يجري زيارة تفقدية بإدارة الدقي التعليمية ويؤكد علي أهمية الحضور

كتب- أحمد الجندي :

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، زيارة ميدانية مكثفة إلى إدارة الدقي التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، والوقوف على مدى تحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط في المؤسسات التربوية.

رافق وكيل الوزارة في جولته محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، حيث تم تفقد عدد من المدارس ضمن نطاق الإدارة.

زيارة إلى مدرسة بين السرايات الابتدائية

بدأت الجولة بزيارة مدرسة بين السرايات الابتدائية، حيث أشاد وكيل الوزارة بمستوى النظافة داخل المدرسة، موجهًا الشكر لمديرة المدرسة على جهودها في تحقيق بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة، كما أكد على أهمية تفعيل مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بأولياء الأمور، لضمان تعزيز وعيهم بأهمية حضور أبنائهم وانتظامهم الدراسي.

وأصدر" عطية" تعليمات مباشرة بإطلاق إعلان رسمي عن امتحان شهر مارس، بحيث يكون الحضور عاملًا أساسيًا في التقييم، مما يحفز الطلاب على الالتزام والانتظام داخل المدرسة.

زيارة إلى مدرسة المدينة الجامعية المشتركة

انتقل مدير تعليم الجيزة بعد ذلك إلى مدرسة المدينة الجامعية المشتركة، حيث أكد أن الانضباط داخل المدرسة لا يقتصر على القواعد الإدارية فقط، بل هو مسؤولية تشاركية بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم، كما وجه بضرورة تكثيف الأنشطة التفاعلية بما يعزز الحافزية لدى الطلاب، ويجعل اليوم الدراسي أكثر جاذبية وإنتاجية.

وألزم "عطية" إدارة المدرسة بتطبيق آليات التقييم المستمر لضمان قياس المستوى التحصيلي للطلاب ومساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

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