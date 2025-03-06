أكاديمية المعلمين تفتح باب التقديم لتدريبات النقل والتسكين لوظائف المعلمين

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن فتح باب الترشح لتدريبات النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين، وذلك عبر موقع بيانات كادر المعلم، بدايةً من 16 مارس 2025 وحتى 26 يونيو 2025.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، وذلك وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتي تم تعديلها بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

الفئات المستهدفة للتقديم

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الفئات التي يحق لها الترشح لتدريبات النقل (التسكين) على النحو التالي:

1- الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون 155 لسنة 2007 وهم: من حصلوا على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 أو قبلها، ولم يتم نقلهم (تسكينهم) إلى وظائف المعلمين سابقًا.

2- من قضوا سنتين على الأقل في التعيين.

3- من حصلوا على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 أو قبلها.

ويشترط أن يكونوا من خريجي كليات التربية، أو حاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مع دبلوم عام في التربية و يستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب (قسمي علم النفس والاجتماع) في حالة التقدم لشغل وظيفة أخصائي.

شروط التقديم والتسجيل

- يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل، أو في إجازة مرضية وفقًا للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2015.

- يشترط حصول أصحاب الإجازات المرضية على أمر تنفيذي معتمد من شئون العاملين بالمديرية، على أن يكون مؤيدًا بالمستندات الطبية الرسمية.

- لا يجوز تسجيل المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون أجر إلا بعد عودتهم إلى العمل.

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