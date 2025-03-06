مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2025 بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للص الرابع الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي، جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الانجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأحد 16 مارس: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

التعليم تُعلن رسوم طلاب العمال للصف الثالث الثانوي الفني 2025

تضم 14 كلية.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية 2025

تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور