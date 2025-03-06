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التعليم تُعلن رسوم طلاب العمال للصف الثالث الثانوي الفني 2025

02:20 ص الخميس 06 مارس 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الف

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة رسوم طلاب العمال للصف الثالث الثانوي الفني 2025.

وبحسب الوزارة، فإن رسوم طلاب العمال للصف الثالث الثانوي الفني التي تبلغ 743 جنيهًا، تشمل الآتي:

- رسم الاشتراك: 300 جنيها.

- رسم الامتحان: 208 جنيه.

- مقابل التطوير: 200 جنيه.

- مقابل الامتحان العملي: 15 جنيهًا لصالح المدرسة.

- مقابل استخدام العدد: 20 جنيهًا لصالح المديرية.

أكدت الوزارة، أن الرسوم يتم سدادها باستخدام الرقم القومي للطالب عبر جهات التحصيل الرسمية، مشددة على أن الطالب غير مطالب بسداد أي مبالغ إضافية بخلاف الرسوم المحددة وفقًا للجدول المرفق.

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