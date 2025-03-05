آخر موعد للتقديم في وظائف مسابقة تعيين 25216 معلم مساعد لغة عربية

كتب- أحمد الجندي:

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن آخر موعد للتسجيل التقديم لمسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد في مادة اللغة العربية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز، أن أخر موعد التقديم لمسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد في مادة اللغة العربية سيكون يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد لغة عربية

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد لغة عربية وهي:

- صورة شخصية حديثة

- بطاقة الرقم القومي سارية (صورة الوجه الأول).

- بطاقة الرقم القومي سارية (صورة الوجه الثاني).

المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو شهادة الخدمة العامة (للإناث).

- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

- إيصال الإيداع البنكي.

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