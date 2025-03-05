كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول إليه عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أنه لضمان نجاح عملية ملء الاستمارة وطباعتها، يجب أن يمتلك الطالب بريدًا إلكترونيًا مدرسيًا خاصًا به، وفي حال عدم توفره، يمكن للطلاب إنشاء بريد إلكتروني مدرسي جديد عبر الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وفي سياق متصل، أرسلت الوزارة خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي. ونظرًا لتزامنها مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات، منها:

- قيام مديري المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديري الإدارات لتحديد اللجان الامتحانية المناسبة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الشهادة الإعدادية، مع مراعاة عمر الطلاب والإمكانات المطلوبة في كل لجنة.

- تقليل عمليات نقل الأثاث والفرش بين اللجان إلا في الحالات الضرورية.

- الاستفادة من المدارس المتوقف بها الدراسة، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية عامة أو فنية، لاستخدامها كلجان امتحانية عند الحاجة.

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