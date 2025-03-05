"التعليم": تدريب معلمي اللغة العربية ضمن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا بشأن بدء تدريب معلمي اللغة العربية في إطار البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، ويُنفذ هذا البرنامج بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويبدأ من يوم السبت 8 مارس ويستمر حتى الأربعاء 12 مارس، لمدة خمسة أيام من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 11 مساءً، عبر المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين باستخدام الموقع الإلكتروني.

المحافظات المستهدفة بالتدريب

وأوضحت الوزارة، أن التدريب سيُعقد في عدد من المحافظات تشمل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، القليوبية، أسيوط، سوهاج، وأسوان.

توجيه وتفعيل البريد الموحد للمعلمين

وطالبت الوزارة مديري إدارة التعليم الابتدائي ومديري إدارة الإحصاء، بالإضافة إلى مديري المدارس المستهدفة، بالتنبيه على جميع معلمي اللغة العربية في الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي بالمدارس المستهدفة بضرورة تفعيل البريد الموحد للمعلمين، في حال لم يكن مفعلًا، كما يتم التفعيل باستخدام الرقم القومي للمعلم وكود المعلم، بالإضافة إلى الدخول على المنصة لتلقي التدريب، وذلك لمن لم يسبق له تلقي التدريب.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تُعلن تكليف معلمي المواد القانونية لتغطية العجز في المواد التجارية

وزارة التعليم العالى تعلن نتائج مسابقة "معًا" للأفلام القصيرة

تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025