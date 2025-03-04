التعليم تعلن فتح باب التسجيل للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة (رابط رسمي)

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة (1 سري) لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية، بالإضافة إلى دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك للترشح للعمل في لجان سير امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المستهدفة تشمل:

* المراقبين والملاحظين

* أعضاء التطوير التكنولوجي

* المعاونين الإداريين (من الفئات غير المشمولة ضمن وظائف الكادر)

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام المديريات التعليمية بالتالي:

• إخطار جميع المدارس الثانوية والإعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني.

• التأكيد على أن التسجيل لا يقتصر على المدارس فقط، بل يشمل أيضًا العاملين في دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا للفئات المحددة.

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