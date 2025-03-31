مسابقة Reels لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تعرف على كافة التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مسابقة جديدة للإبداع في المحتوى المرئي القصير، تحت عنوان "مسابقة Reels"، والتي تستهدف طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الموهوبين في صناعة الفيديوهات القصيرة.

موعد المسابقة وأهدافها

وأوضحت وحدة التشغيل، أن المسابقة تهدف إلي تشجيع الطلاب على الإبداع الرقمي وإبراز مهاراتهم في إنتاج محتوى مرئي متميز يعكس تجربتهم الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلي أنه تنطلق المسابقة في 1 أبريل 2025 وتستمر حتى 1 مايو 2025، حيث سيتنافس المشاركون على درع الإبداع المقدم من وحدة تشغيل وإدارة المدارس.

متطلبات المشاركة وآلية التقييم

حددت الوزارة معايير واضحة لتقديم الفيديوهات، والتي يجب أن تستوفي الشروط التالية:

- أن يكون الفيديو مصورًا بتقنية Reels (بزاوية رأسية).

- أن يتمتع بجودة صورة وصوت واضحة لضمان تجربة مشاهدة متميزة.

- أن يتضمن الفيديو تعريفًا بالطالب، والمدرسة، والتخصص الدراسي، مع إبراز هوية المدرسة من خلال يافطة واضحة.

- التفاعل الجماهيري مع الفيديو، مثل عدد الإعجابات، المشاركات، والتعليقات، سيكون من العوامل المؤثرة في التقييم.

- يجب أن يكون الإخراج الفني متقنًا، ليعكس قدرة الطالب على الابتكار.

خطوات التقديم والجوائز

يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة رفع الفيديوهات الخاصة بهم عبر الرابط المخصص للمسابقة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 1 مايو 2025، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وسيتم تكريم الفائزين بمنحهم درع الإبداع من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى تكريم خاص من مدير وحدة تشغيل وإدارة المدارس، تقديرًا لموهبتهم وإبداعهم في صناعة المحتوى الرقمي.



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