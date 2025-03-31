عودة الدراسة بعد عيد الفطر 2025.. تعرف على موعد انتهاء الإجازة

كتب - أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس على مستوى الجمهورية إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي بدأت اعتبارًا من السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى الجمعة 4 أبريل 2025.

وتشمل الإجازة جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، على أن تعود الدراسة بشكل طبيعي في كافة المدارس بداية من يوم السبت 5 أبريل 2025، ليستأنف الطلاب انتظامهم في الفصل الدراسي الثاني عقب عطلة عيد الفطر.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت على أن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2025 تسير وفق خطة زمنية دقيقة، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات التنظيمية قبل موعد انطلاق الامتحانات في 15 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية تعمل على تحديد لجان الامتحانات بدقة، مع استبعاد المدارس التي سبق رصد وقائع غش بها، لضمان سير الامتحانات بنزاهة وعدالة.

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