شروط التقديم لوظائف المدارس الألمانية المصرية.. تعرف على المؤهلات المطلوبة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الشروط والمعايير المطلوبة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية، والتي تشمل مجموعة من المؤهلات والخبرات لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة وفقًا للمعايير الدولية.

المؤهلات المطلوبة للتقديم

وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة للتقديم في المدارس الألمانية المصرية هي:

- الحصول على درجة جامعية في التربية، العلوم التربوية، أو تخصصات ذات صلة بالمجال التعليمي.

- إجادة اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن A2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات.

- امتلاك شغف بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألمانية.

- التحلي بالمسؤولية، التعاطف، القدرة على العمل الجماعي، والمرونة في بيئة العمل.

- امتلاك مهارات التفكير النقدي، مع احترام وتقدير التنوع الثقافي.

- القدرة على التفاعل مع أولياء الأمور والعمل في بيئات متعددة الثقافات.

- الاستعداد للمشاركة في برامج التدريب والتطوير المهني.

ميزات إضافية تعزز فرص القبول

- خبرة في مجال الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي.

- تجربة سابقة في تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية، خاصة في مرحلة رياض الأطفال أو التمهيدي.

- إتقان جيد للغة العربية.

- معرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما فيما يتعلق بتطوير مهارات اللغة.

المتطلبات الخاصة لكل وظيفة

مدير مدرسة:

- خبرة مثبتة في الإدارة المدرسية، سواء كمدير أو وكيل مدرسة.

- خبرة سابقة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها.

- إجادة اللغة الإنجليزية قراءةً وكتابةً وتحدثًا.

- مهارات متقدمة في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته في مجال العمل الإداري والتعليمي.

معلم رياض الأطفال:

- حاصل على درجة علمية في تخصص رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة.

- خبرة لا تقل عن سنتين مثبتة في التدريس بمدارس اللغات أو المؤسسات التعليمية المعتمدة.

معلم لغة عربية:

- حاصل على شهادة جامعية في تخصص اللغة العربية.

- خبرة لا تقل عن سنتين مثبتة في تدريس اللغة العربية بمؤسسات تعليمية.

- مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته في العملية التعليمية.

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