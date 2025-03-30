كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات اللازمة للتقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية، والتي يجب على المتقدمين استيفائها لضمان قبول طلباتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية

وأوضحت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية وهي:

تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة، موجهة للعمل في المدارس المصرية الألمانية، على أن تكون خالية من أي سوابق جنائية أو مخالفات تمس الشرف والأمانة.

- تقديم بيان تفصيلي بالجهات التي عمل بها المتقدم، يتضمن: اسم المؤسسة، عنوانها، شخص يمكن الرجوع إليه للتأكد من صحة البيانات، مع توضيح وظيفته ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني للتواصل.

- عند طلب الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة، يجب تقديم النسخة الأصلية أو صورة طبق الأصل، وأي مخالفة لذلك قد تعرض المتقدم للمساءلة القانونية والاستبعاد من الترشح دون أي حق قانوني في الاعتراض.

- ضرورة إرفاق صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأميني، لإثبات الموقف التأميني والتأكد من الوضع الوظيفي السابق للمتقدم.

- التأكيد على أن كل مدرسة تعتبر وحدة مستقلة، ولا يُسمح بالتقديم لأكثر من مدرسة أو الانتقال بين المدارس بعد التعيين.

- تمتلك إدارة المدارس المصرية الألمانية الحق الكامل في قبول أو رفض طلبات التقديم دون الحاجة لتوضيح الأسباب.

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