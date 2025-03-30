" التعليم" تؤكد جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2025 تسير وفق خطة زمنية دقيقة، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات التنظيمية قبل موعد انطلاق الامتحانات في 15 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية تعمل على تحديد لجان الامتحانات بدقة، مع استبعاد المدارس التي سبق رصد وقائع غش بها، لضمان سير الامتحانات بنزاهة وعدالة.

إجراءات صارمة لتنظيم اللجان

أوضحت الوزارة أن توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة سيتم بما يحقق التباعد بين الطلاب داخل اللجان، حيث سيتم تخصيص مقعد منفصل لكل طالب لمنع أي محاولات للغش الجماعي، مما يساهم في تحقيق بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

توزيع أرقام الجلوس إلكترونيًا

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب سيتمكنون من الحصول على أرقام جلوسهم من خلال البريد الإلكتروني الموحد الذي استخدموه أثناء تسجيل استمارات التقدم للامتحانات، وذلك باستخدام كود الطالب، ما يضمن سهولة الوصول إلى بيانات الجلوس دون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس.

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