نصائح للطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لامتحانات شهر مارس 2025

كتب- أحمد الجندي:

وجهت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، عدة نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور؛ استعدادًا لانطلاق امتحانات شهر مارس 2025، والتي ستبدأ يوم الأحد 9 مارس وتستمر حتى الأحد 16 مارس، مشيرةً إلى أن هذه الامتحانات هي الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى الصفَّين الأول والثاني الإعدادي.

نصائح مهمة للطلاب لتفادي التوتر وزيادة التركيز

أوصت الحزاوي في تصريحات صحفية لها، الطلاب بوضع جدول مراجعة يتضمن التركيز على الأجزاء التي يجدها الطالب أكثر صعوبة وتحتاج إلى وقت وتركيز، مع تأكيد أهمية مذاكرة كل يوم بيومه لتجنب التكدس في الدروس الجديدة، مؤكدة ضرورة تنظيم الوقت بشكل جيد خلال شهر رمضان، حيث يتعرض الطالب للعديد من المشتتات مثل البرامج والمسلسلات، مما يتطلب منه الابتعاد عنها.

اختيار الوقت المثالي للمذاكرة

أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أهمية اختيار الوقت المناسب للمذاكرة، الذي يتناسب مع أوقات نشاط الطالب وتركيزه. وأشارت إلى أن الطالب يمكنه الاستفادة من مشاهدة الفيديوهات التعليمية في فترات الخمول وقلة النشاط، مشيرةً إلى أن حل الأسئلة بشكل منتظم يساعد في تثبيت المعلومات ويساعد الطالب على معرفة نقاط قوته وضعفه، وينبغي للطلاب أيضًا الرجوع لحل أسئلة الأداءات و التقييمات السابقة.

أهمية الراحة وتنظيم وقت المراجعة

ونصحت الحزاوي الطلاب، في حالة الشعور بالتوتر أو التعب، بالتوقف عن المذاكرة وأخذ قسط من الراحة لاستعادة النشاط والتركيز، مضيفة أنه يجب على الأمهات أيضًا تنظيم ساعات النوم لأبنائهن والتأكد من تناول وجبة السحور في وقت مناسب، لضمان حصولهم على الطاقة اللازمة خلال فترة الصيام والتركيز أثناء المذاكرة.

التركيز على التغذية السليمة والراحة النفسية

شددت الحزاوي على ضرورة إعداد وجبات الإفطار والسحور بشكل صحي ومتوازن؛ لضمان أن الطلاب يحصلون على الطاقة اللازمة ويتجنبون الخمول والكسل وحث الأمهات على تقديم مكافآت بسيطة للطلاب، خصوصًا في السن الصغيرة، تشجيعًا لهم على الإنجاز.

الحزاوي تطالب الوزارة بتكافؤ الفرص بين الطلاب

ناشدت داليا الحزاوي وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال وضع نماذج امتحانية متكافئة من حيث الصعوبة والسهولة، مشيرةً إلى أن هناك شكاوى دائمة من أولياء الأمور بأن بعض الامتحانات تأتي غير متكافئة، مما يسبب إحباطًا وشعورًا بالظلم بين الطلاب.

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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025