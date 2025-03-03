هل التقييمات الأسبوعية مستمرة في رمضان؟.. مصدر بـ"التعليم" يحسم الجدل

كتب- أحمد الجندي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن التقييمات الأسبوعية مستمرة لجميع الصفوف الدراسية؛ من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، خلال شهر رمضان.

متابعة الحضور والغياب يوميًّا خلال الشهر الكريم

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لا صحة لتأجيل التقييمات الأسبوعية أو إلغائها خلال شهر رمضان، مشددًا على انتظام الدراسة في جميع المدارس، مع متابعة دقيقة لنسب الحضور والغياب بين الطلاب يوميًّا.

التقييمات متاحة إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة

تُتاح التقييمات الأسبوعية لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتشمل جميع المواد الدراسية لكل الصفوف، وتوفر الوزارة الأداءات الصفية والمنزلية؛ مما يتيح للطلاب فرصة الاطلاع عليها والاستفادة منها في تعزيز مستواهم التعليمي في مختلف المواد.

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