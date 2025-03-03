ما الإدارات المستهدفة في مسابقة تعيين 25217 معلمًا مساعدًا للغة العربية بمحافظة الجيزة؟

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الإدارات التي يشملها الإعلان عن مسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، وذلك لسد العجز في المدارس وفقًا للتوزيع الجغرافي.



وأوضح الجهاز المركزي، أن الإدارات التي تستهدف مسابقة تعيين 25217 معلم مساعد للغة العربية 9 إدارات هي إدارة أوسيم، والبدرشين والعياط والحوامدية والصف وأطفيح والواحات البحرية ومنشأة القناطر وكرداسة.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية حديثة

- بطاقة الرقم القومي سارية (صورة الوجه الأول).

- بطاقة الرقم القومي سارية (صورة الوجه الثاني).

المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو شهادة الخدمة العامة (للإناث).

- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة الدبلوم التربوي.



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