" التعليم" تطالب بسرعة صرف مكافآت العاملين بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، استنادًا إلى الفاكس الوارد من الإدارة المركزية للشؤون المالية بالوزارة بتاريخ 24 مارس 2025، بشأن احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيهًا لجميع العاملين والإداريين المشاركين في لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الإسراع في إرسال الكشوف الخاصة بالمبالغ التي تم صرفها للعاملين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025، والتي تشمل رؤساء اللجان، المراقبين الأوائل، المراقبين، الملاحظين، المعاونين، والعمال.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تتضمن الكشوف البيانات التالية الاسم، عدد الأيام، قيمة المكافأة المصروفة، قيمة المكافأة المستحقة، والفرق، إلى جانب كشف إجمالي بالفروق، وذلك لضمان استكمال صرف المستحقات المتبقية للعاملين.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بإرسال البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الخميس 27 مارس 2025.

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