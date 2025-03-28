"تعليم القاهرة" تكرم أوائل الطلبة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

كتب- أحمد الجندي:

كرّمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة.

وأعربت سماح إبراهيم، عن سعادتها بتصدر طلاب القاهرة للمسابقة، مشددةً على أهمية دعم المتفوقين في مختلف المجالات للنهوض بالمنظومة التعليمية، ومشيدةً بجهود أولياء الأمور والمعلمين في تحقيق هذا النجاح.

وقدم الدكتور عبد الرؤوف علام، مكافآت مالية للطلاب الأوائل تقديرًا لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أهمية تحفيز الطلاب على التفوق والاستمرار في الاجتهاد للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

قائمة المكرمين:

- حمزة منير محمود، مدرسة أملاك 3 الثانوية بنين.

- كريم محمد عبد الفتاح، مدرسة المتفوقين بعين شمس.

- أحمد عاطف محمد، مدرسة المتفوقين بعين شمس.

- محمد عصام حافظ، مدرسة المتفوقين بعين شمس.

- جنة هشام سيد، مدرسة العهد الجديد الثانوية بالسلام.

- منة الله زكريا مصطفى، مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات.

اقرأ أيضاً:

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات؟ مصدر ومستند يكشفان التفاصيل

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات.. تعرف على خطوات الاستعلام