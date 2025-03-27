"الزناتي" يكرم 55 طالبًا من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

كتب- أحمد الجندي:

احتفلت نقابة المعلمين اليوم الخميس، بتكريم 55 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية، وذلك خلال الحفل الثاني الذي نظمته النقابة العامة للمعلمين تكريمًا لهؤلاء المتفوقين.

حضر الحفل، خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وياسر عرفات، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وسيد علي، الأمين العام المساعد للنقابة، ومحمد رشاد، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشبرا والزاوية والشرابية، والشيخ أحمد عمرو عبد اللطيف، ممثل الأزهر الشريف، وسمير حسين محمد، كبير أئمة بوزارة الأوقاف.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قدمها أحد الطلاب المكرمين، مما أضفى روحانية خاصة على الحدث، وسط إعجاب الحضور بمستوى الطلاب وحفظهم المتقن لكتاب الله.

ووجه خلف الزناتي، التهنئة للطلاب المكرمين، معربًا عن فخره وسعادته بهم، وبما بذلوه من جهد وإصرار في حفظ القرآن الكريم.

كما شكر أولياء الأمور من المعلمين، مشيدًا بدورهم في تشجيع أبنائهم على التميز في حفظ كتاب الله، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق.

هذه هي الاحتفالية الثانية التي تنظمها نقابة المعلمين خلال شهر رمضان المبارك، وخلال الاحتفالية الأولى، تم تكريم 115 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، بني سويف، وجنوب سيناء.

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