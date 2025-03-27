التعليم تعتمد شهادة ICDL TEACHER كبديل لشهادة ICDL للمعلمين المساعدين- مستند

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا رسميًا مُوجهًا إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، يشمل قبول شهادة ICDL TEACHER كإحدى البدائل لشهادة ICDL التقليدية، سواء كانت ورقية أو بصيغة PDF، وذلك خلال العام الحالي 2025.

جاء هذا القرار استنادًا إلى مذكرة المستشار القانوني للوزير، المعتمدة من السلطة المختصة، التي انتهت إلى إمكانية اعتماد شهادة ICDL TEACHER ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

وبحسب الأكاديمية، فإنه يتعين على الجهات المختصة في المديريات التعليمية قبول هذه الشهادة ضمن مستندات المعلمين المساعدين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية، وفقًا لما ورد في الكتاب الرسمي الصادر بهذا الشأن.

يأتي هذا القرار في إطار تسهيل الإجراءات على المعلمين المساعدين وتوفير بدائل معتمدة لاستيفاء متطلبات التعيين.