خبير تربوي يحدد شروط نجاح عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات تُعد من الأفكار المبتكرة التي تسهم في الحد من ظاهرة الغش المتزايدة خلال السنوات الماضية، لكنها تحتاج إلى توافر عدد من الشروط لضمان نجاحها.

تطبيق تدريجي الامتحانات في الجامعات بالمحافظات الأكثر تأثرًا بالغش

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن التطبيق يجب أن يكون تدريجيًا، حيث تُعقد الامتحانات في الجامعات بالمحافظات التي شهدت حالات غش متكررة، مع استمرار عقد الامتحانات في المدارس التي لم تسجل مثل هذه الحالات، كما شدد على ضرورة التأكد من توافر أماكن مناسبة داخل الجامعات، مثل القاعات والمدرجات، لاستيعاب الطلاب بشكل منظم.

ضرورة تفريغ كليات لاستقبال طلاب الثانوية العامة

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أهمية تفريغ كليات كاملة داخل الجامعة لطلاب الثانوية العامة، بحيث لا تتزامن امتحاناتهم مع اختبارات طلاب الجامعات، إما من خلال نقل طلاب الجامعات إلى كليات أخرى أو تبكير مواعيد امتحاناتهم.

تقليل أعداد الطلاب في اللجان لتجنب المشكلات التنظيمية

كما لفت "شوقي" إلى ضرورة تقليل أعداد الطلاب في اللجان الكبيرة للحد من أي مشكلات تنظيمية، مع توفير وسائل نقل مجانية للطلاب من أمام مدارسهم إلى الجامعات، أو تأخير موعد الامتحانات إلى العاشرة صباحًا لتجنب حالات التأخير.

استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الغش الإلكتروني

وأكد على أهمية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كشف أدوات الغش الإلكترونية والتشويش عليها، بجانب توعية الطلاب وأولياء الأمور بالقواعد الجديدة التي تمنع تجمع الأهالي أمام الجامعات أثناء الامتحانات.

نجاح التجربة مرهون بتعاون كافة أطراف المنظومة التعليمية

واختتم شوقي بالتأكيد على أن نجاح تجربة عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات لا يعتمد فقط على المكان، بل يتطلب تعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية، من مسؤولين ومراقبين وأولياء أمور وطلاب، لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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