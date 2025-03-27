التعليم" تعلن عن مسابقة إبداعية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم عن إطلاق مسابقة جديدة تحمل اسم "درع الإبداع"، والتي تستهدف المبدعين من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على إنتاج فيديوهات قصيرة بتقنية Reels، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل 2025 وحتى 1 مايو 2025.

تفاصيل مسابقة درع الابداع

أضافت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن المسابقة ترتكز على تقديم فيديو إبداعي قصير لا يتجاوز دقيقتين، يتضمن العناصر التالية:

- تقديم تعريف بالنفس والمدرسة والتخصص الدراسي.

- عرض ملخص ليوم الطالب في المدرسة.

- توضيح سبب اختيار الطالب لمدرسته، إلى جانب استعراض خططه المستقبلية وطموحاته المهنية.

معايير تقييم المشاركات

وضعت وحدة التشغيل والإدارة مجموعة من المعايير لتقييم الفيديوهات المقدمة من الطلاب، وتشمل:

- تصوير الفيديو بتقنية Reels بحيث يكون رأسيًا.

- وضوح الصوت والصورة لضمان جودة المشاهدة.

- إظهار التعريف الشخصي، واسم المدرسة والتخصص بوضوح داخل الفيديو.

- مدى التفاعل الجماهيري مع الفيديو من حيث عدد الإعجابات، التعليقات، وإعادة النشر.

- جودة الإخراج والإبداع في تقديم المحتوى.

جوائز المسابقة

سيتم تسليم المشاركات خلال الفترة من 1 أبريل إلى 1 مايو 2025، حيث سيتم اختيار أفضل الفيديوهات الفائزة لتكريم أصحابها بمنحهم "درع الإبداع" لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى تكريم خاص من قبل مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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