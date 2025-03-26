هل تعقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات؟ مصدر ومستند يكشفان التفاصيل

كتب- عمر صبري:

تصدر خطاب متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامات أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة ، 2025خلال الساعات القليلة الماضية؛ نظرًا لمناقشة مضمونه إمكانية عقد امتحانات الثانوية العامة للعام المدرسي 2025 في الجامعات المصرية الحكومية.

بداية طرح الفكرة

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن ما يدور في هذا الشأن يعود إلى نحو 3 أشهر ماضية؛ حيث تقدَّم وزير التعليم بهذا المقترح خلال مشاركته في اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ورؤساء الجامعات الحكومية.

إشكالية توفيق مواعيد الامتحانات

وأضاف المصدر أنه خلال هذا الاجتماع دار نقاش صحي، وكانت النقطة محل النقاش، كيف سيتم توفيق مواعيد امتحانات طلاب الجامعات في الكليات المختلفة وطلاب الثانوية العامة الذين يصل عددهم إلى 700 ألف طالب وطالبة، بل ربما يتخطى ذلك؟ مؤكدًا أن اجتماع المجلس لم يتخذ أي قرارات في هذا الشأن، آنذاك.

وتابع المصدر: وخلال أيام، وبالتحديد 19 مارس الماضي، خاطب أمين المجلس الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية بما تم ودار خلال المجلس الأعلى للجامعات لشؤون التعليم والطلاب، والذي يضم نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، وليس رؤساء الجامعات؛ إذ أن مَن ناقش امتحانات طلاب الثانوية في الجامعات مجلس شؤون التعليم والطلاب.

وأوضح المصدر بشأن تبرير ذلك: أرادوا بذلك مشاركة كل الجامعات الحكومية في إرسال الوضع القائم والاستعدادات لامتحانات نهاية العام وجداول الامتحانات وموقف الكليات التي سيكون فيها "فصل صيفي"، وعرض ذلك كله على المجلس الأعلى للجامعات ووزير التربية والتعليم؛ من أجل مناقشة واتخاذ قرار.

إمكانات الجامعات ومكافحة الغش بامتحانات الثانوية

واستطرد المصدر: وجهة نظر وزارة التربية والتعليم والتي عرضها الوزير على المجلس الأعلى للجامعات تتمثل في استغلال إمكانات الجامعات الحكومية وبنيتها التحتية ومراكز الاختبارات الإلكترونية في عقد امتحانات الثانوية، وهو ما سيكافح ظاهرة كالغش مثلًا، إلا أن الجامعات تتخوف من عدم القدرة على التنسيق وعقد امتحانات طلابها في الفصل الدراسي الثاني، مع العلم أن الجامعات تضم 3.3 مليون طالب وطالبة، بالإضافة إلى نحو 700 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة.

كان المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري لشهر مارس، المنعقد في جامعة القاهرة، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، قد وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، وستتولى اللجنة مراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للجامعات خلال شهر يونيو المقبل؛ لتشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2025- 2026، وذلك للعام الجامعي الجديد.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| الأرصاد: الحرارة 33 درجة على القاهرة.. وغدا الذروة

"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

صور- وزير الإسكان: بدء تنفيذ 494 شقة في مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط